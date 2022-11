Vincent Janssen blijft overtuigd van kansen Oranje: "Wij zijn één van die teams"

Nederland opende het WK maandag met een 0-2-zege tegen Senegal. Het duurde bijzonder lang voor Oranje de score kon openen.

Het was geen gemakkelijke openingsmatch voor Nederland, maar de troepen van bondscoach Louis Van Gaal pakten wel de broodnodige drie punten tegen Senegal.

“Dit is iets speciaals, maar dat geldt voor alle teams op dit WK en niet alleen voor ons. We hebben de afgelopen week wat dingen kunnen veranderen en ik ben blij dat dit heeft gewerkt”, zei Vincent Janssen achteraf.

Van Gaal verkondigde overal dat Nederland kandidaat is om wereldkampioen te worden en Janssen treedt die mening volmondig bij. “We moeten eerst afwachten hoe de andere favorieten presteren, maar ik ben er vrij zeker van dat wij daar ook bij horen. Wij zijn een van die teams met veel kwaliteit. Wij zijn hier om wereldkampioen te worden. Dat is ons doel, dus we nemen geen genoegen met minder.”