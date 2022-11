Dit is ons 'Team van het WK' op speeldag 1

Ook tijdens het WK gaan we na elke speeldag op zoek naar de elf beste spelers van die speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Thibaut Courtois. Met zijn snelle penaltyredding en nog een aantal andere prima parades hield hij de nul tegen Canada en zo bezorgde hij ons de drie punten in de WK-opener.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Kim Min-Jae was het toonbeeld van de Zuid-Koreaanse degelijkheid achterin, Bronn stond pal tegen Denemarken en Alba was zowel verdedigend als aanvallend prima voor Spanje.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Saka, die twee keer scoorde voor Engeland. Busquets was de metronoom bij Spanje, Al-Dawsari was de man van een belangrijk doelpunt voor Saoedi-Arabië én tevens ook heel goed in het veldspel tegen Argentinië.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Mbappé (1 goal en 1 assist) en Richarlison (2 goals, waaronder een absolute beauty). Asano (1 goal) en Musiala bevolken de flanken. Ook Bruno Fernandes (2 assists) of diverse Spanjaarden hadden gekund.

Dat levert dan onderstaand elftal op: