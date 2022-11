Waren andere keuzes beter geweest in selectie Martinez? "Doodzonde dat zij er niet bij zijn!"

Het WK is volop bezig, de Rode Duivels klopten op speeldag 1 alvast Canada. Toch werd duidelijk dat de Belgen het in diverse linies niet onder de markt hadden.

Zo werd het middenveld een aantal keer onder de voeten gelopen door de energieke Canadezen. Dat had ook Filip Joos in de mot.

Topvorm

"Iedereen zei vooraf om Onana te zetten. En hij deed in de tweede helft wat van hem verwacht werd. Je kan niet spelen zonder hem", vindt de analist bij Sporza.

Als het van Joos had afgehangen, dan waren er andere keuzes gemaakt in de selectie. "Het is doodzonde dat Roméo Lavia er niet bij is, of Bryan Heynen. Zij zijn in topvorm ... de Canadezen spelen ook niet bij Real Madrid."