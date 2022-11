Ferme kritiek op KDB: "Alsof hij moest tafeltennissen met tien mensen met één arm" en "Verongelijkt janken"

Kevin De Bruyne ging fel in discussie met Toby Alderweireld en Roberto Martinez. Columnist Nico Dijkshoorn is dan ook bijzonder kritisch over de zaak.

"De Rode Duivels worden heel erg géén wereldkampioen. Het was smadelijk tegen Canada", aldus Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad. "Kevin De Bruyne liep het veld op alsof hij een verwarmingsketel kwam repareren. Binnen een seconde stoorde ik mee opeens aan Kevin." Geen team "Ik zag chagrijn, nog voor de bal rolde. Ik keek in het gezicht van iemand die moest tafeltennissen met tien andere mensen en ze hadden allemaal maar één arm." "Ik zag bij hem een mengeling van schaamte, doodsangst en ergernis. Daarna speelde hij een van zijn slechtste wedstrijden uit zijn carrière en ging hij verongelijkt janken. De Rode Duivels zijn geen team."