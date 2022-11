Debat van de week: zover komen de Rode Duivels op WK volgens u! En welke keuzes van Martinez kan u niet begrijpen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de Rode Duivels en hoever ze zouden gaan komen op dit WK. En u was nog vrij optimistisch. De nederlaag tegen Marokko deed wel geen deugd, maar het leeuwendeel van de mensen ziet de Duivels toch nog wel een eindje verder raken. Deze week gaan we eens wat verder in op de keuzes van Roberto Martinez. Welke dingen had hij anders kunnen doen de voorbije weken? Gaande van transferpolitiek, tot formaties, tot invallers en andere spelers? Er zijn vele kritieken genoemd de voorbije weken, u kan meerdere dingen aanduiden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke keuzes kan u niet verstaan? Het niet oproepen van TrƩsor 56% Het niet oproepen van Heynen 67% Het niet oproepen van Mechele 0% Eden Hazard in de basis laten beginnen 89% Dries Mertens laten invallen 56% De weinige speelminuten voor Trossard 100% De afwezige speelminuten voor Doku 78% Tielemans laten invallen voor Onana 67% De defensie met vier 0% Nog iets anders (laat in reacties weten wat!) 0% Alle keuzes zijn te rechtvaardigen 0%