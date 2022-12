Bondscoach na WK in Jupiler Pro League aan de slag? "Ik denk dat echt"

Denemarken deed het heel slecht op het WK in Qatar. En dus ligt ook de Deense bondscoach opnieuw onder vuur. Wacht een Belgische toekomst?

Kasper Hjulmand stond twee jaar geleden - toen hij aan de slag was bij Nordsjaelland - dicht bij een overgang naar Anderlecht.

België?

Ook Club Brugge en Genk hengelden toen naar zijn diensten. "Hij is al druk gesolliciteerd geweest bij de Belgische topclubs in het verleden", weet ook Evert Winkelmans in MidMid Mondial.

"Misschien komt hij de komende week vrij. En dan gaan we hem misschien in België zien. Ik denk dat echt. Of er een ploeg een trainer zoekt? Iets met paars en wit ..."