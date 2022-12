Peter Vandenbempt richt zijn ogen op Kevin De Bruyne: "Dat moet hij toch kunnen"

De Rode Duivels zitten in een moeilijk parket. Enkel met een overwinning tegen Kroatië zijn ze zeker van een plaatsje in de achtste finales.

Do or die. Dat is het enige wat telt voor de Rode Duivels tegen Kroatië op het WK in Qatar. Een overwinning pakken is zekerheid verwerven over de kwalificatie.

De Rode Duivels hebben het dus nog in eigen handen. Peter Vandenbempt kijkt vooral in de richting van Kevin De Bruyne om de wedstrijd in handen te nemen.

“Het is vooral aan Kevin De Bruyne om straks op te staan”, zegt Peter Vandenbempt aan Sporza. “Je kunt zijn onverklaarbaar matige niveau niet alleen toeschrijven aan het spelsysteem. Ook al draait het niet: De Bruyne moet een bal toch nog altijd aan een ploegmaat kunnen geven.”