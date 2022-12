Spektakel, Kroatië en Mbappé vs Duivels, drama en Japan

Ook op het WK staan we voor jullie klaar voor analyse na elke speeldag. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Kylian Mbappé

Frankrijk is een van de revelaties van de eerste twee speeldagen op het WK in Qatar tot dusver. En dat levert ook op.

Met dank aan Kylian Mbappé, die alweer twee keer scoorde en zo duidelijk opnieuw dé ster was van de Fransen.

Kroatië

Het zal moeilijk worden voor de Rode Duivels op speeldag drie tegen Kroatië, want de Kroaten wisten te dartelen op hun tweede speeldag.

Tegen een prima Canada maakten ze indruk en scoorden ze uiteindelijk liefst vier keer. En dat is dus een ferme waarschuwing.

Spektakel

Op de laatste wedstrijddag van de tweede speeldag hadden de mensen die op zondag besloten heel lang uit te slapen een serieus probleem.

Om 11 uur kregen we een sensationeel duel met zes goals, wat later kregen we nog een match met vijf goals. Er zit soms spektakel in.

FLOP

Draken van wedstrijden

Er waren jammer genoeg ook verschillende draken van wedstrijden te bespeuren tijdens de tweede speelronde van het WK.

Te vaak werd er afgewacht door beide ploegen, de schrik om te verliezen leek soms te groot. Dat resulteerde opnieuw in een aantal brilscores.

Niveau Rode Duivels

De Rode Duivels zijn dan weer voor de tweede keer op rij qua niveau tekortgeschoten. En dat doet pijn voor de fans.

Het tactisch systeem van Roberto Martinez en de wissels werden kritisch bejegend en zo is het weer maar de vraag of we nog de volgende ronde halen.

Japan

Op speeldag 1 was Japan nog dé ploeg van dé stunt tegen Duitsland, maar tegen het zwakke Costa Rica konden ze daar geen vervolg aan breien.

Meer zelfs: het ging met 0-1 onderuit en zo moet het plots punten pakken tegen het oppermachtige Spanje om nog door te gaan.