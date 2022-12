OFFICIEEL: Tarik Tissoudali blijft langer Buffalo en tekent bij in Gent

Tarik Tissoudali zal langer te bewonderen zijn bij KAA Gent. De Marokkaanse spits heeft vrijdag zijn contract verlengd bij de Buffalo's.

Tissoudali was vorig seizoen de absolute uitblinker bij AA Gent en was uit op een mogelijke transfer maar eind juli scheurde hij zijn kruisband waardoor hij een kruis mocht maken over een transfer en een WK met Marokko.

De voorbije maande werkte Tissoudali aan zijn revalidatie en in plaats van opnieuw naar een transfer op zoek te gaan, besloot Tissoudali om bij te tekenen in de Ghelamco Arena.Het contract van Tissoudali liep tot het einde van dit seizoen maar werd vier jaar verlengd tot medio 2026. "Het heeft even geduurd voor we elkaar vonden, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. KAA Gent en ik horen bij elkaar", klinkt het in een eerste reactie bij Tissoudali zelf.