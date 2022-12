📷 Amper 17-jarige testspeler van RSC Anderlecht sterft op voetbalveld

Erion Kajtazi, een 17-jarige Kosovaar, is aan een hartaanval overleden tijdens een voetbalwedstrijd.

Het is de voorzitter van Trepca 89 die het verlies van de jonge speler op de sociale media van de club aankondigde. In september testte de Kosovaar nog bij Anderlecht.

“Vandaag op 17-jarige leeftijd ging Erion (Faton) Kajtazi van ons heen. We kunnen geen woorden vinden om over jou te schrijven Erion”, klinkt het.

“Eri zoals we je allemaal noemden, je zal altijd in onze gedachten blijven. Liefdevol, glimlachend, dicht bij al onze vrienden en in het algemeen onze club.”

Volgens de eerste berichten zou hij een hartaanval gekregen hebben tijdens een wedstrijd. De dokters waren er snel bij, maar konden enkel zijn dood vaststellen.