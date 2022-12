Ex-voetballer René Snelders overleden

Donderdag is gewezen voetballer René Snelders op 85-jarige leeftijd overleden.

Snelders speelde voor Germinal Ekeren en Royal Antwerp FC. Hij maakte ook deel uit van het bestuur van Germinal Beerschot.

René is de vader van Eddy Snelders, die we nu kennen als commentator en analist. Voetbal zat duidelijk in de familie. Zijn zoon Eddy speelde meer dan 500 matchen in eerste klasse.

Samen met Jos Verhaegen lag hij aan de basis van het succes van Germinal Ekeren. De twee waren ook zakenpartners in een succesvolle bouwfirma.