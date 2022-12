🎥 Goal + assist: KDB weer helemaal de oude bij Manchester City

City speelde zaterdagnamiddag een oefenwedstrijd tegen de Spaanse eersteklasser Girona. Pep Guardiola stelde zijn team samen met enkele vaste waarden zoals Mahrez, De Bruyne en Haaland. maar ook veel jong geweld kreeg de kans om zich te tonen.

Maar zich tonen, dat deed vooral Kevin De Bruyne. De Rode Duivel zette goed druk na 5 minuten en zette City op voorsprong. Een kwartier later veroverde City het balbezit opnieuw op de helft van de tegenstander. DItmaal was De Bruyne goed voor de assist en mocht Haaland vieren met het doelpunt.

Manchester City won met 2-0 van Girona.

