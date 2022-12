Alex Czerniatynski voor Antwerp-Standard : "Een groot vraagteken"

Deze dinsdagavond (20u45) ontvangt Antwerp Standard in de knock-outfase van de Beker van België.

Na een lange internationale pauze vanwege het WK in Qatar wordt het Belgisch voetbal op gang gefloten met de Croky Cup. Eén van de mooie affiches is Antwerp-Standard.

"Na deze weken zonder competitie is het moeilijk om te weten wat te verwachten. Een groot vraagteken voor veel teams, vooral degenen die in een positieve spiraal zaten", zegt Alex Czerniatynski. "De favoriet blijft Antwerp gezien het feit dat het thuis gespeeld wordt en gezien hun plaats in het klassement, maar in de beker kan er nog van alles gebeuren. Een beetje revanche voor de Antwerpenaren na hun stekende nederlaag op Sclessin op 16 oktober? Waarschijnlijk en Van Bommel moet hebben laten zien ze de beelden. Het blijft sowieso raar om met een bekerwedstrijd te hervatten", legt de oud-speler met nummer 1 en nummer 16 uit.

"Eén doel voor beide ploegen, namelijk plaatsing voor de kwartfinales. De Croky Cup is de kortste weg naar de Europa Cup", sluit hij af.