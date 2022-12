Steven Defour zou als KV-speler rekening willen vereffenen: "Met alle respect, thuis tegen Seraing moet je altijd winnen"

De eerste opdracht voor KV Mechelen na de WK-break is om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van België. Steven Defour en zijn spelers moeten dan wel thuis kunnen afrekenen met Seraing, iets wat in de competitie niet lukte.

Nadat Defour overnam van Buijs, was het vooral kwestie om weer voldoende mentaliteit in het team te pompen. In de tweede helft van het seizoen moet de hand van Defour als coach nog meer duidelijk worden. "Wat ik in de oefenwedstrijd tegen Espanyol heb gezien was veelbelovend en leunde dicht tegen mijn filosofie aan", verkondigde Defour tijdens zijn persbabbel. "Hopelijk komt dit er tegen Seraing en Cercle Brugge meteen uit."

Cercle komt vrijdag langs in het AFAS-stadion bij de hervatting van de competitie. Dinsdagavond komt Seraing al over de vloer in het kader van de Beker van België. In de competitie verloor KV Mechelen nog met 2-3 van de huidige hekkensluiter uit de Jupiler Pro League.

Bijker en Mrabti speelklaar

"Ook al is het nu een bekerwedstrijd: bij mij zou er als speler een rekening openstaan. Met alle respect, maar thuis tegen Seraing wil en moet je altijd winnen", windt Defour er geen doekjes om. Ngoy, Bolingoli, Van Hoorenbeeck, Peyre en Vanlerberghe zijn out. WK-ganger Oum Gouet trainde recent nog niet mee. Bijker en Mrabti kunnen wel voor het eerst dit seizoen in actie komen en Lavalée keert ook terug uit blessure.