Pierre Locht komt met opvallende reden waarom Amallah en Raskin niet meer spelen

Standard ging met 4-0 de boot in in de beker op bezoek bij Antwerp. Amallah en Raskin hadden ze nochtans goed kunnen gebruiken.

Ronny Deila zei het niet met zoveel woorden, maar hij liet wat verborgen horen dat Selim Amallah en Nicolas Raskin heel welkom waren geweest in zijn ploeg. “Ik snap zijn uitspraken, zeker na zo'n zure nederlaag. Ik vind dat Ronny veel begrip toont. Hij weet dat we naar de lange termijn moeten kijken — hij staat daar ook achter”, zegt CEO Pierre Locht bij Het Nieuwsblad.

En dan geeft Locht een opvallende uitleg waarom hij ze niet meer wil opstellen. “Standard zal niet het werk doen voor een andere club. Het is niet onze taak om een meerwaarde te creëren voor spelers die gratis zullen vertrekken.”

“Dat zou een gevaarlijk signaal zijn naar onze andere spelers: 'Jullie kunnen altijd blijven spelen en daarna gratis vertrekken.' Dat zou de dood van de club zijn. Ze gewoon laten spelen zou nochtans het gemakkelijkste zijn. Voor het bestuur, voor de trainer, voor de spelers. Maar het is niet in het belang van de club. En dat is het enige wat telt.”