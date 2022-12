Bernd Hollerbach bekert verder met STVV: "Weinig geslapen na Club Brugge"

Bernd Hollerbach kegelde met STVV dankzij een verpletterende 1-4-zege Club Brugge uit de Beker van België.

In de kwartfinale van de Croky Cup wacht Zulte Waregem. “Ik heb weinig geslapen na Club Brugge”, vertelt Hollerbach aan Het Belang van Limburg. “De spelers hebben de hele terugrit gezongen. Ik heb hen uiteraard een vrije dag gegund. Dit was een historische overwinning.”

De supporters van de Kanaries dromen al van een bekerfinale. “Zulte Waregem wordt opnieuw een zware tegenstander. Maar alle inwoners van Sint-Truiden zo veel mogelijk overwinningen bezorgen, dat is mijn missie op dit moment. Ik heb hier intussen veel vrienden gemaakt, natuurlijk wil ik hen graag plezieren met een nieuwe stunt in de beker.”

Al zijn er eerst andere opdrachten op het menu. “Maar we zijn verplicht ons nu eerst te focussen op de competitie. We moeten ook thuis op Stayen tonen dat we het kunnen. We bekijken het opdracht per opdracht. In de beker is sowieso alles mogelijk. Dat is in de voetbalgeschiedenis al zo vaak gebleken.”