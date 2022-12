Fabio Silva maakt zelf duidelijk dat hij niet denkt aan vervroegde terugkeer naar Wolverhampton

Anderlecht huurt Fabio Silva dit seizoen van Wolverhampton. De laatste weken duiken echter geruchten van een vervroegde terugkeer op.

De Wanderers zitten in vieze papieren. Er moeten dringend punten gepakt worden, maar de offensieve weelde is door blessures en dergelijke bijzonder klein.

Daarom werd hier en daar al gezegd dat Wolverhampton Fabio Silva vervroegd zou terugroepen naar de Premier League, om toch maar een spits te hebben.

Silva zelf denkt niet dat het zover zal komen. “In het tweede deel van het seizoen wil ik Anderlecht nog veel meer helpen”, vertelt hij aan Express & Star. “Ik voel dat de mensen hier van me houden, dat ze me erbij willen. Zij hebben alles voor me gegeven, nu moet ik dat doen voor hen.”