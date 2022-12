Rode kaart tegen KV Kortrijk in de Croky Cup breekt Hamza Mendyl van OHL zuur op

Hamza Mendyl kreeg in het duel met KV Kortrijk in de Croky Cup een rode kaart onder zijn neus geschoven. Dit breekt hem nu zuur op in de competitie.

Hamza Mendyl kreeg in de met 1-3 verloren partij tegen KV Kortrijk na 76 minuten een rode kaart onder zijn neus geschoven. Het Disciplinair Comité heeft zijn sanctie nu bekendgemaakt. De Marokkaanse linksback krijgt twee weken schorsing waarvan één effectief en één met uitstel. Zijn sanctie gaat in vanaf 25 december. Dit betekent dat hij het duel in en tegen Club Brugge mist dat op tweede kerstdag doorgaat. Een aderlating voor OH Leuven waar Hamza al 17 keer in actie kwam dit seizoen. Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Hamza Mendyl (@OHLeuven) 2 w. schorsing vanaf 25.12.2022, waarvan 1 w. effectief & 1 w. met uitstel t.e.m. 24.12.2023 + €1.500 effectieve boete — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 23, 2022