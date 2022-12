Thuiswedstrijd achter gesloten deuren van Anderlecht al gewijzigd

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft RSC Anderlecht donderdag veroordeeld tot een thuis- en uitwedstrijd achter gesloten deuren.

Daarnaast krijgt de club nog eens voorwaardelijk twee thuiswedstrijden zonder publiek opgelegd met uitstel voor één jaar en een boete van 10.000 euro. Tenslotte wordt een 5-0 score en dus de drie punten van de wedstrijd van 23 oktober toegekend aan Standard Luik.

Aanleiding voor deze sancties zijn de incidenten tijdens en na de wedstrijd in Luik op 23 oktober. De wedstrijd werd definitief gestaakt nadat er herhaaldelijk vuurpijlen op het veld gegooid werden vanuit het bezoekersvak. Na de wedstrijd ontstonden er ook rellen tussen beide supportersgroepen buiten het stadion.

Aanvankelijk werd gesteld dat er geen supporters zouden zijn in de thuismatch tegen Union SG op 8 januari, maar op zijn website laat paarswit nu weten dat het gaat om de match tegen Zulte Waregem op 18 januari. Er werd verkeerdelijk 14 dagen geteld vanaf vandaag, in plaats vanaf 31 december.

Anderlecht meent dat de opgelegde straffen buitenproportioneel zijn en betreurt dat de verantwoordelijkheid quasi volledig ten laste van de club wordt gelegd. “De financiële impact van deze straffen is eveneens enorm. Toch zal RSC Anderlecht deze beslissing niet aanvechten. De club kiest ervoor om een constructieve dialoog aan te gaan met de voetbalinstanties en wetgevende organen van dit land over ieders verantwoordelijkheden, om zo de veiligheid in het Belgische voetbal te verbeteren en te garanderen.”