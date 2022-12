Opbod rond Rode Duivel blijft duren: 'Ook Juventus mengt zich in de debatten met Arsenal, Barcelona & co'

In januari mag hij officieel praten met andere ploegen, aangezien zijn contract in juni afloopt. Tot dan blijft het opbod rustig verder gaan.

Volgens Italiaanse bronnen heeft Juventus zich gemengd in de debatten rond Youri Tielemans. Daarmee zijn ze de zoveelste club die de speler van Leicester wil binnenhalen.

Bij The Foxes is hij in juni einde contract, verlengen lijkt er niet meer te gaan gebeuren al deed Leicester er alles aan.

Deal in januari?

Arsenal toonde al interesse, Barcelona ook en nog meer teams uit Engeland en Spanje. Nu komt ook Juventus dus op de proppen.

Tielemans zelf zou al een overeenkomst hebben met een team, in januari zou duidelijk worden over welk team het gaat.