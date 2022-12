Voetbalbond blijft bezig met 'valse lek': "Als we weten wie de schuldige is, komt die nooit meer binnen"

Na de wedstrijd tegen Marokko op het WK in Qatar liep het helemaal mis toen er onwaarschijnlijke verhalen naar buiten kwamen uit de kleedkamer.

Romelu Lukaku moest Jan Vertonghen en Eden Hazard scheiden in de kleedkamer. Dat verhaal bracht de Franse sportkrant L’Equipe na de match tegen Marokko.

“Ik zat in die kleedkamer en zweer op het hoofd van mijn kinderen dat daar niets is gebeurd”, klinkt het bij keeperstrainer Erwin Lemmens in Het Nieuwsblad. “Dat er spelers neus aan neus hebben gestaan: nooit.”

Het verhaal van L’Equipe is opvallend en vooral waarom en waar de informatie vandaan kwam. “Dat vragen wij ons ook af. Ze beschuldigden bovendien de twee braafste jongens van de groep, Jan Vertonghen en Eden Hazard. Probeer Eden maar eens boos te maken. Vertonghen idem dito. En zij zouden ruziemaken?”

De voetbalbond blijft nog altijd bezig met de zaak. “Roberto vroeg daarom een onderzoek naar L’Equipe. Hij wilde weten waarom er zo’n onrust werd gecreëerd en wie zo’n verhaal verspreidde. Als we weten wie de schuldige is, komt die nooit meer binnen.”