Club Brugge op weg naar vierde trainer in vier jaar? "Je hebt het gevoel dat het bestuur denkt dat het niet uitmaakt wie er op de bank zit"

Carl Hoefkens moet deze middag winnen van OH Leuven om ook na Nieuwjaar nog coach van Club Brugge te zijn. De druk is groot en analist Marc Degryse ziet het niet meer goedkomen.

De situatie is zo dat elke misstap nu de laatste kan zijn. Club heeft wel stabiliteit nodig vindt Marc Degryse. "Nu heb je het gevoel dat ze bij het bestuur denken dat het binnen hun structuur al lang niet zoveel meer uitmaakt wie er op de bank zit", zegt hij in HLN. "Vanuit die optiek hebben ze Hoefkens ook de kans gegeven. Maar op een gegeven moment moet je toch weer op lange termijn kijken."

"Anders is het voor de kleedkamer ook telkens weer aanpassen. Je wil niet alwéér een andere trainer aanstellen. Vanuit die gedachte wou het bestuur meer verantwoordelijkheid leggen bij de spelers, dat is volgens mij hun bedoeling geweest. Want ze geloven in ieder geval dat het met Carl nog kan goed komen. Let wel: als er tegen Leuven iets dramatisch gebeurt, dan is het sowieso voorbij."