Mazzu is het niet eens met Brian Riemer: "Anderlecht had geen kansen, wij scoren voor hen"

Brian Riemer sprak na de match dat zijn ploeg geduldig was gebleven en gewacht had op kansen. Daar had Felice Mazzu wel nog iets op te zeggen: "Anderlecht had geen kansen, we moesten zelf scoren."

Mazzu had Charleroi organisatorisch wel al op punt gezet. "We waren bij momenten zelfs beter dan hen", aldus Mazzu. "Een gelijkspel was logischer geweest. We hadden toch verschillende kansen en wij moesten voor hen scoren. Heel frustrerend! De mentaliteit, de organisatie en het respecteren van de filosofie die we willen implementeren, daar mag ik fier op zijn."

Maar er zijn natuurlijk ook nog heel wat werkpunten. "We spelen te veel achteruit. Dat moet eruit. Als we de kans krijgen om vooruit te spelen, mogen we niet achteruit draaien. Zo geven we de kans om de tegenstander druk te laten zetten. Maar goed, wij hebben aanvallend niet veel getoond, maar Anderlecht ook niet. Hun goal is een kans, maar wij maken ze af voor hen. We hebben een goeie basis voor de toekomst gelegd."