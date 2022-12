Arsenal, Barca of Juventus? Opbod rond Rode Duivel blijft duren, die keuze lijkt te hebben gemaakt

In januari mag hij officieel praten met andere ploegen, aangezien zijn contract in juni afloopt. Tot dan blijft het opbod rustig verder gaan.

Volgens Italiaanse bronnen heeft Juventus zich gemengd in de debatten rond Youri Tielemans. Daarmee zijn ze de zoveelste club die de speler van Leicester wil binnenhalen.

Eerder waren er ook al Arsenal en Barcelona die zich hadden geroerd voor de Rode Duivel. Die zou in juni transfervrij kunnen vertrekken bij The Foxes.

Arsenal

Leicester City wil hem sowieso het seizoen laten uitdoen bij hen, in plaats van nog een vergoeding te vragen in januari.

Als het van The Sun afhangt, dan duwt Arsenal nog eens extra door en zouden zij eerstdaags ook effectief een concrete aanbieding in de bus gooien bij Tielemans. Alles kan dan heel snel gaan, want vanaf 1 januari mag de Rode Duivel een voorakkoord tekenen.