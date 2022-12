Einde voor Hoefkens door de fans? "Ik zag na-aapgedrag van Anderlecht, Standard en Charleroi, een beetje on-Brugs"

De dagen van Carl Hoefkens bij Club Brugge lijken geteld na het gelijkspel tegen OH Leuven (1-1). "Ik vrees dat ze de fans gaan volgen."

Er was al crisisberaad rond de figuur van Carl Hoefkens voor de wedstrijd tegen OH Leuven, na het puntenverlies tegen OH Leuven lijkt het over en sluiten.

"Dat ze nu vanuit het bestuur niet meteen zeggen dat ze nog achter hem staan? Dat spreekt niet in zijn voordeel", is Johan De Caluwé duidelijk bij Sporza. "Ik vrees dat ze gaan rekening houden met het Brugse publiek."

Na-aapgedrag

Hij was er maandag bij tegen OH Leuven en zag namelijk een on-Brugs publiek bezig: "Een beetje cinémasupporters, met weinig aanmoedigingen."

Bepaalden zongen Hoefkens zelfs buiten, ook na de wedstrijd: "Ik had de indruk dat het een kleine minderheid was die zich wat wilde spiegelen aan wat de supporters van Anderlecht, Charleroi en Standard gedaan hebben. Wat na-aapgedrag door de boel wat in brand te willen steken."