Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Tielemans - Blind - Blind - David - Criscito - Montes Castro - Kaba

In januari mag hij officieel praten met andere ploegen, aangezien zijn contract in juni afloopt. Tot dan blijft het opbod rustig verder gaan. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Tielemans - Blind - Blind - David - Criscito - Montes Castro - Kaba

'Antwerp heeft enkel nog af te rekenen met Spaans'e concurrentie voor waanzinnige transfer'

Gaat Marc Overmars opnieuw een grote transfer doen voor Antwerp? De kans zit erin en wordt in ieder geval steeds groter. (Lees meer)

'Anderlecht drukt door voor spits met verleden in Jupiler Pro League'

Anderlecht is in de wintermercato op zoek naar een betaalbare, fysiek sterke en grote spits. Daarbij komt het ook uit bij oude bekenden. (Lees meer)

Kassa kassa: 'Racing Genk stelt woensdag miljoenentransfer voor'

Racing Genk ging voor het eerst in hele lange tijd nog eens onderuit in de competitie. En dus is het alle hens aan dek. Mogelijk kan een wintertransfer helpen. (Lees meer)

Jonathan David heeft clubs voor het uitkiezen

Jonathan David heeft de clubs voor het uitkiezen en zou wel eens naar de Premier League kunnen. Manchester United en Chelsea horen bij de geïnteresseerden.

Officieel: Mexicaans international naar Espanyol

Na een knap WK met Mexico heeft César Montes nu op zijn 25e een knappe transfer beet. Hij trekt naar Espanyol Barcelona voor om en bij de 8 miljoen euro.

Officieel: Domenico Criscito keert terug naar Italië

Na een aantal maanden in de MLS bij Toronto FC in Canada is de 35-jarige Domenico Criscito terug in Italië, bij Genoa.

🔴🔵 Bentornato Mimmo!



🤝 La Società comunica che dal 2 gennaio 2023 Domenico Criscito tornerà a vestire la maglia del Genoa. pic.twitter.com/AmdSc6nb5i — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 27, 2022

Blind grootverdiener bij Ajax

Geen idee of Antwerp het zal kunnen betalen, maar bij Ajax zou hij liefst 4,5 miljoen euro hebben verdiend de voorbije jaren.