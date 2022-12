OFFICIEEL OH Leuven stuurt middenvelder terug naar ex-ploeg

De Portugese middenvelder Joao Gamboa (26) vertrekt op uitleenbasis tot het einde van het seizoen naar Estoril Praia.

Joao Gamboa van OH Leuven zal het seizoen uitdoen bij Estoril. De Portugese eersteklasser staat 12e in de rangschikking.

Gamboa speelde voor Estoril Praia alvorens hij deze zomer transfervrij overkwam naar OH Leuven. Hij kwam in vier wedstrijden dit seizoen in actie en wordt nu tot het einde van dit seizoen uitgeleend zonder aankoopoptie.