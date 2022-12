'Royal Antwerp FC leent speler uit aan KV Oostende voor rest van het seizoen'

De transfermolen begint stilaan op volle toeren te draaien. En dus zijn er heel wat geruchten op te vangen.

In de fangroep van KV Oostende laat men weten dat KV Oostende snel zijn eerste wintertransfer zal aankondigen.

Pierre Dwomoh zou donderdag al zijn medische proeven afgelegd hebben aan de kust. Hij zou voor de rest van het seizoen gehuurd worden van Royal Antwerp FC.

Momenteel wordt hij ook al verhuurd door The Great Old, aan het Portugese Braga. Daar komt hij niet aan spelen toe. Oostende zou een aankoopoptie in de deal willen hebben.