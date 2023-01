'Jeugdproduct Anderlecht klaar voor spektakeltransfer van Juventus naar Bayern'

We hebben de afgelopen jaren kennisgemaakt met Orel Mangala, Roméo Lavia, Amadou Onana, ... Een ex-speler van Anderlecht heeft nu een nieuwe toptransfer op het oog.

Een paar weken geleden werd Joseph Boende Nonge naar de A-keren van Juventus overgeheveld. Ondertussen heeft hij ook al zijn debuut gemaakt in een oefenwedstrijd.

Bayern

En hij was er ook bij tegen Standard enkele dagen geleden. Maar of hij nog lang bij de Oude Dame zal blijven, dat is weer een andere zaak.

Heel wat Europese topclubs zien wel wat in de gewezen jeugdspeler van Anderlecht. La Dernière Heure laat weten dat Bayern München daarbij het meest concreet is.