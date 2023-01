Transfernieuws en Transfergeruchten 01/01: Mignolet - Mbappe Lottin - Ounahi - Icardi Rivero Fonseca Nacimiento - Díaz Mejías - Badiashile Mukinayi - Esposito - Engels

In 2018 kocht Real Madrid Mariano Diaz Mejia terug van Olympique Lyon. Zijn contract loopt deze zomer af. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Mignolet - Mbappe Lottin - Ounahi - Icardi Rivero Fonseca Nacimiento - Díaz Mejías - Badiashile Mukinayi - Esposito - Engels

Eerste transfer een feit voor Club Brugge: 'Persoonlijk akkoord'

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of daar is al bijna de eerste transfer voor Club Brugge. Aan uitgaande zijde weliswaar. (Lees meer)

Goed nieuws voor Anderlecht: 'Concreet aanbod voor overbodige aanvaller'

Hij stond al een tijdje in de aanbieding, maar een concreet bod was er nog niet geweest. En dus bleef het wachten. Nu is er goed nieuws. (Lees meer)

'Club Brugge wil zich in elke linie versterken, zelfs concurrent voor Mignolet gezocht'

Club Brugge heeft een nieuwe coach, in het nieuwe jaar volgen mogelijk ook nog een aantal nieuwe spelers. (Lees meer)

Newcastle haalt speler terug na uitleenbeurt aan United

Martin Dúbravka is terug bij Newcastle United FC. Dat heeft het team zelf laten weten via de sociale media. De voorbije maanden werd hij uitgeleend aan Manchester United.

'Leeds is dichtbij de komst van Maximilian Wöber'

Leeds is dichtbij de komst van Maximilian Wöber. Volgens Fabrizio Romano gaat hij deze winter RB Salzburg verlaten voor een avontuur in Engeland.

Leicester City wil WK-sensatie inlijven

Azzedine Ounahi lijkt op weg naar Leicester City. De ster van Marokko op het afgelopen WK zou zo'n 30 miljoen euro kunnen of moeten opleveren aan Angers.

'Al-Nassr heeft nog een bijzondere spits op het oog'

Al-Nassr heeft met Cristiano Ronaldo al een absolute topper in huis gehaald, maar ze zouden nu ook Mauro Icardi willen binnenrijven. Hij wordt dit seizoen door PSG uitgeleend aan Galatasaray.

Mykhaylo Mudryk op weg naar Arsenal?

Mykhaylo Mudryk lijkt op weg naar Arsenal. En zelf lijkt hij dat ook wel te zien zitten, want op Instagram had hij alvast lof voor zijn mogelijk toekomstige coach Arteta.

Chelsea wil shoppen bij AS Monaco

Chelsea zou op het punt staan Benoit Badiashile over te nemen van AS Monaco. Dat laat Voetbal International weten.