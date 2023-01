Goed nieuws voor Anderlecht: 'Concreet aanbod voor overbodige aanvaller'

Hij stond al een tijdje in de aanbieding, maar een concreet bod was er nog niet geweest. En dus bleef het wachten. Nu is er goed nieuws.

Anderlecht gaat mogelijk toch nog van Sebastiano Esposito afgeraken deze winter. Het is niet nieuw dat er interesse is uit de Serie B. Modena Met name Modena zou nu volgens Tuttosport concreet zijn voor de aanvaller van Anderlecht om hem vermoedelijk te huren. Daarmee zou paars-wit van een overbodige aanvaller afgeraken. Ook voor Benito Raman wordt nog naar een oplossing gezocht (lees dat HIER nog eens na).