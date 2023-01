Blessure opgelopen tijdens bekerstunt in Jan Breydel houdt STVV-speler aan de kant tegen Standard

Met een bekerstunt in Jan Breydel en een zege tegen Essevee is STVV prima bezig. Standard is vrijdag de volgende tegenstander en die kan niet op volle sterkte bekampt worden.

Het Belang van Limburg meldt immers dat Mory Konaté out is voor het bezoek aan Sclessin. De Guineeër liep een spierblessure op tijdens de bekermatch tegen Club Brugge, die uitdraaide op een memorabele dag voor de Truienaars na een historische 1-4. Griepvirus Het uitvallen van Konaté was het enige minpunt. De middenvelder zal geen heel erg lange tijd aan de kant staan, maar het treffen met Standard komt te vroeg. Overigens hebben ze in de Truiense kleedkamer ook last van het rondgaan van een griepvirus. Het goede nieuws is dan weer dat ook enkele spelers gerecupereerd kunnen worden. Al-Dakhil, Koita en Teixeira tekenden opnieuw paraat en ook Kagawa is terug in Sint-Truiden.





