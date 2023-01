Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Ronaldo - Vormer - Vormer - Nuytinck - Depay - El Khannouss - Tainmont - Bernier

Na zes maanden zonder club heeft hij er opnieuw eentje te strikken. En dus mag ook Georges-Louis Bouchez in zijn handen wrijven.

Vormer nog in snelheid gepakt, eerste uitgaande wintertransfer Club Brugge is officieel: "Veel herinneringen in blauw-zwart"

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of daar is nu al de eerste transfer voor Club Brugge. Aan uitgaande zijde weliswaar.

'Done Deal: enkele opvallende clausules in het nieuwe contract voor Ruud Vormer'

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Ruud Vormer heeft nu dan toch een nieuwe uitdaging beet. De details van het contract zijn ondertussen ook duidelijk.

Standard zet in op de toekomst en legt doelman vast

Bij Standard denken ze aan de toekomst. En dus is er meer dan alleen Arnaud Bodart, met oog op de toekomst.

Enzo Fernández zelf vertrek naar Chelsea aan het forceren en zo weer minder kans dat Club hem moet trotseren in CL

Het is Enzo Fernández menens: hij wil naar Chelsea en dat betekent dat Club Brugge hem in de achtste finales van de Champions League niet zal tegenkomen.

'Anderlecht gaat concurrentie aan met Belgische topclub voor aanvaller, plan B en plan C ligt op tafel'

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe aanvaller en is daarbij ook uitgekomen in Noorwegen. Al zijn er kapers op de kust. Paars-wit zelf heeft echter ook nog enkele andere opties.