Enzo Fernández zelf vertrek naar Chelsea aan het forceren en zo weer minder kans dat Club hem moet trotseren in CL

Voorlopig is dat in theorie wel nog mogelijk, want de beste jongere van het WK voetbal staat op de loonlijst van Benfica. Het was al bekend dat besprekingen aan de gang waren met Chelsea, dat bereid is om aan de clausule uit het contract van Fernandez te voldoen en 120 miljoen euro voor hem op tafel te leggen.

Volgens onder meer het Portugese Record laat de Argentijn nu duidelijk merken dat hij absoluut weg wil, aangezien hij al twee dagen niet is komen opdagen voor een training. Benfica zou dat maar matig hebben kunnen appreciëren en dreigt met een sanctie.

Chelsea and Benfica will hold new direct talks today for Enzo Fernandez. The deal is advanced as reported last week, but Rui Costa's final approval is still pending - as key step to get it done. 🚨🔵 #CFC



Enzo has agreed terms with Chelsea last Wednesday. He wants the move. pic.twitter.com/zIXn5NQgmM