'Eden Hazard speelt zichzelf in verlegenheid tegen vierdeklasser'

Real Madrid won dinsdagavond met 0-1 in de zestiende finales van de Spaanse beker.

Vierdeklasser CP Cacereno werd in de Copa del Rey met een povere 0-1 geklopt. Eden Hazard startte in het B-elftal van Real Madrid en bleef 67 minuten staan.

Het was zijn vervanger Rodrygo die meteen bij zijn eerste baltoetsen de winnende treffer scoorde. De statistieken van Hazard waren bijzonder pover.

Hij trapte niet op doel in de hele wedstrijd en kon ook geen enkele keer in zijn man dribbelen. Van de 24 baltoetsen die hij had verloor onze landgenoot er 5.