Spaanse pers opnieuw vernietigend voor Eden Hazard na bekerwedstrijd

Tegen de vierdeklasser Cacereno kon Real Madrid in de Copa del Rey met 0-1 winnen. De vervanger van Eden Hazard scoorde het winnende doelpunt.

Met een B-elftal kwam Real Madrid aan de aftrap in Cacereno. Eden Hazard stelde andermaal teleur tegen een vierdeklasser. De Spaanse pers was dan ook vernietigend.

“Hij was totaal onzichtbaar in een wedstrijd waarin hij niet één schietpoging ondernam. Ze zeggen wel eens dat sommige treinen maar één keer in je leven passeren, maar voor Hazard passeert hij ieder jaar opnieuw bij Real Madrid, al vier jaar lang. En telkens laat hij hem passeren”, schreef Sport.

“Hazard begon opnieuw met een wit blad, maar ging van het veld als een verloren zaak”, schreef AS. “Hij kampeerde links en centraal voorin. Het blijft een onverklaarbare zaak dat Hazard, intussen vier jaar geleden, in enkele maanden van Galáctico veranderde in een onzichtbare speler. Zijn het de krachten of de goesting die hem in de steek laten? Wie zal het zeggen?”

Ancelotti bleef positief over Hazard. “Ik ben tevreden over wat Eden getoond heeft. Het is moeilijk om spelers individueel te beoordelen. Het was een wedstrijd die we niet gewend zijn. Vooral de kleinere spelers als Hazard en Rodrygo hebben daar het meest last van, maar Hazard heeft gedaan wat hij moest”, zei Ancelotti.