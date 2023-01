Walter Baseggio heeft tip voor Riemer tegen Union SG: "Niet veel nodig"

Zondagavond staan RSC Anderlecht en Union SG in de Jupiler Pro League tegenover elkaar.

Brian Riemer krijgt een stevige topper voor de kiezen met RSC Anderlecht, als opener voor het nieuwe jaar. Union SG doet het ook dit seizoen bijzonder goed in 1A.

Anderlecht zal dus top moeten zijn om iets te rapen. “Ik zag ze in Charleroi aan het werk en het was niet geweldig”, zegt Walter Baseggio over paarswit in La Dernière Heure. “Ze speelden met lange ballen en combineerden niet via de middenvelders, waardoor grote ruimtes tussen de linies ontstonden.”

“Als ik Riemer enig advies kan geven, is het om Union niet te laten spelen en vanaf het begin druk te zetten. We zagen het in de laatste wedstrijd tegen Oostende: er is niet veel nodig om een doelpunt te maken. Petje af voor wat Karel Geraerts doet.”