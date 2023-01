'Voormalig Frans talent gaat door KV Oostende verhuurd worden'

Vincent Koziello was ooit een Frans talent, maar die tijden liggen al een tijdje achter zich. Momenteel zit hij op een zijspoor bij KV Oostende.

In 2016 was de toen 21-jarige Vincent Koziello 11 miljoen euro waard. De Franse centrale middenvelder kwam uit de jeugd van Nice en ging 2 jaar later naar Köln.

Ondertussen zit Koziello sinds 2021 bij KV Oostende, maar daar belandde hij op een zijspoor. Een nieuwe uitdaging lijkt aan de orde te zijn.

Volgens Het Nieuwsblad zou Koziello een trapje lager naar Virton kunnen gaan. Virton zou hem van Oostende huren en de deal zou zo goed als rond zijn.