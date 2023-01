'Na Christian Brüls vertrekt ook Ameen Al-Dakhil bij STVV'

STVV kreeg deze week een fikse tik te verwerken door het snelle vertrek van Christian Brüls richting Zulte Waregem.

Het vertrek van Christian Brüls is een stevige aderlating voor STVV, maar er staat nog meer volk op vertrekken. Volgens Het Belang van Limburg zal het niet lang meer duren voor Ameen Al-Dakhil weg is.

Hij kan de overstap maken naar het Burnley van Vincent Kompany. Afgelopen zomer stond Al-Dakhil al dicht bij een overgang naar de leider in de Championship.

Standard zou dus wel eens de laatste match van Al-Dakhil in de Jupiler Pro League kunnen worden. “Ik heb mijn manager bewust gevraagd om de concrete informatie zo veel mogelijk van me weg te houden tot de zaak echt rond is. Intussen probeer ik te genieten van de terugkeer naar Standard.”