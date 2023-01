Defour moet zich neerleggen bij beslissing bestuur: "Er mag nu niet al te veel meer gebeuren"

Bij KV Mechelen zijn ze grote kuis aan het houden. Na Wernersson, Swers, Wouters en Hernandez werd nu ook WK-ganger Samuel Oum Gouet naar de B-kern gestuurd. Een beslissing die boven het hoofd van coach Steven Defour werd genomen.

Gouet was met Kameroen nog aan de bak op het WK, maar mag nu vertrekken. "Dat is een beslissing van hogerhand", aldus Defour. "Jongens die interessant lijken om te verkopen, worden op de markt gezet. Ik had op Samuel niets aan te merken."

Op zijn middenveld heeft Defour nu wel niet al te veel keuzes meer. "Dat is het leven, zeker. Tijdens de WK-break werkten we met enkele jongeren. Of ze er al klaar voor zijn, zal moeten blijken. Maar het klopt dat er met onze basisploeg niet al te veel mag gebeuren."