Mignolet krijgt er van langs: "Mag blij zijn dat stemming voor Gouden Schoen al afgesloten was"

Club Brugge beleeft moeilijke weken en ook doelman Simon Mignolet deelt in de malaise van blauwzwart.

Club Brugge slaagde er niet in om de topper in Racing Genk te winnen. Dezelfde problemen van de voorbije weken doken opnieuw op.

Dit is verre van de kampioenenploeg die we de voorbije jaren mochten zien. “Het was verre van het Club Brugge van weleer”, zegt Philippe Albert in La Capitale.

Een stevige uitbrander ook voor Mignolet. “Hij was volledig verantwoordelijk voor de gelijkmaker, zijn tweede grote fout maakte in drie wedstrijden.”

“Gelukkig voor hem werd de stemming voor de Gouden Schoen op 27 december gesloten”, voegt Albert er nog aan toe.