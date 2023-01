Franky Van der Elst komt met opvallende uitspraak over Geraerts en Mazzu

Karel Geraerts nam het trainerschap bij Union SG over na het vertrek van Felice Mazzu richting RSC Anderlecht.

Hoe het verhaal bij paarswit uitdraaide voor Felice Mazzu, dat weten we ondertussen al. Karel Geraerts slaagde er wel in om Union SG op de rails te krijgen dit seizoen.

Franky Van der Elst is alvast onder de indruk van Geraerts. “Ik denk niet dat wat Geraerts bij Union doet een lucky shot is”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Dat denk ik door hoe hij ermee omgaat. In het verleden zijn er nog coming men geweest onder de Belgische trainers die een grote toekomst voorspeld werd, maar die het uiteindelijk niet gemaakt hebben. Maar Geraerts zit anders in elkaar.”

Van der Elst gaat zelfs een stapje verder en verwijst ook naar het eerste seizoen van Union SG in de Jupiler Pro League. “Hij doet het zo goed dat ik me al afgevraagd heb in hoeverre het succes van Mazzu vorig seizoen met Union niet ook al het succes van Karel Geraerts was. Zonder dat ik daarbij de kwaliteiten van Mazzu in vraag wil stellen.”