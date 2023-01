Leander Dendoncker geeft zijn mening over de positie van Jean Kindermans bij Anderlecht

Anderlecht schuift Jean Kindermans volgende week als hoofd jeugdopleidingen in Neerpede aan de kant.

De beslissing van RSC Anderlecht over Jean Kindermans was voor veel supporters de druppel. Leander Dendoncker blikt terug op hoe hij 13 jaar geleden binnenkwam bij Anderlecht. Hij was toen 14 jaar oud. “Jean Kindermans heeft een hele grote rol gespeeld in mijn keuze voor Anderlecht. Vanaf het eerste gesprek was ik overtuigd, net zoals mijn ouders. Hij legde me het project, de stappen en de doelen voor de komende jaren tot in de details uit. Zonder hem was ik niet naar Anderlecht gegaan, denk ik”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Jean is iemand naar wie je met ontzag luistert, ook iemand die autoriteit uitstraalt. Hij zal de zaken nooit verbloemen. In evaluatiegesprekken was hij altijd zeer streng. Ik was echt een mama's kindje in die tijd en ik had ongelooflijk veel heimwee naar thuis. Yannick Ferrera was op dat moment mijn trainer. Plots riep Jean me na een training in zijn bureau. 'De trainer verwacht meer van jou', zei hij. Voor mij was dat schrikken omdat ik het al zo moeilijk had, ik heb dat ook nooit aan mijn ouders verteld. Nadien zei hij wel dat ik de tijd had om te groeien en dat alles wel in orde zou komen.”

Voor Dendoncker is Kindermans ontegensprekelijk een onderdeel van RSCA. “Ik denk dat hij terecht fier mag zijn op al die ambassadeurs van Anderlecht die hij mee heeft groot gemaakt. Geen enkele ploeg in België doet 'ons' dat na. Natuurlijk vind ik het spijtig dat hij opzijgeschoven wordt. Maar ik ben een ex-speler, het is niet aan mij om een oordeel te vellen over de huidige gang van zaken.”