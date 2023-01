Deschacht bespreekt 'verkeerde beslissing' Vandenhaute: "Onder Kompany was niveau aan het stijgen en was er visie"

Ook onder het voorzitterschap van Vandenhaute is de malaise niet gekeerd. Het ontslag van Kompany is één van de redenen waarom de Anderlecht-voorzitter het bij de supporters moet ontgelden, stelt Olivier Deschacht.

De voormalige Anderlecht-speler was te gast bij De Afspraak om uit te leggen waarom de fans van paars-wit Wouter Vandenhaute niet meer moeten. "Laten we eerlijk zijn: Wouter heeft verkeerde beslissingen genomen. Hij heeft Kompany in misschien een emotionele bui na de verloren bekerfinale aan de deur gezet. Ik denk dat Kompany nog altijd bij Anderlecht had moeten zitten."

Het proces had dus iets langer vertrouwd moeten worden. "Het niveau was aan het stijgen, er was een duidelijke visie. Er werd altijd op dezelfde manier gevoetbald. De jeugd werd ook heel veel gebruikt, wat ook heel belangrijk is bij Anderlecht. Nu doet hij het fantastisch in The Championship bij Burnley, dat waarschijnlijk naar de Premier League gaat."

Bekerfinale

Deschacht komt terug op dat ene moment: het mislopen van een prijs in de finale van de Beker van België tegen Gent. "De bekerfinale - waar heel veel van verwacht werd - was een heel zwakke partij. Daar heeft Kompany het vertrouwen een beetje verloren en hem uit de laan sturen was misschien wel een verkeerde beslissing."