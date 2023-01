OFFICIEEL Ameen Al-Dakhil is geen speler meer van STVV

Ameen Al-Dakhil trekt richting Engeland. De 20-jarige belofte-international versterkt de rangen van Burnley, dat momenteel de ranglijst aanvoert in The Championship.

Sportief directeur Andre Pinto is fier op de ontwikkeling die Al-Dakhil op Stayen doormaakte. “Begin 2022 trokken we Ameen aan, omdat we hem een beloftevolle speler vonden én omdat hij een jongen van de streek is. De voorbije twee seizoenen heeft hij zich snel pijlsnel ontwikkeld. Intussen is hij uitgegroeid tot één van de meest getalenteerde verdedigers van de Belgische competitie.”

De interesse van andere (buitenlandse) clubs is een logisch gevolg. “Met deze transfer naar Engeland maakt Al-Dakhil een droom waar, aangezien Burnley zicht heeft op promotie naar de Premier League. Hij treedt zo in de voetsporen van andere voormalige Kanaries, die na een verblijf op Stayen de stap naar de topcompetities zetten: zo speelt Tomiyasu intussen bij de Engelse koploper Arsenal en won Kamada zelfs de Europa League-finale.”

De transfer van Al-Dakhil draagt bij aan de financiële stabiliteit van STVV, in een periode waarin heel wat andere clubs het moeilijk hebben. “De Belgische voetbalclubs kampen met de naweeën van corona. Bovendien stegen de loonkosten fors, na een recente wetswijziging. Net zoals elk gezin en elk bedrijf momenteel, dragen we daarom als een goede huisvader zorg voor onze club. We werken keihard om de financiële realiteit te verzoenen met de sportieve ambities van de club. De voorbije seizoenen hebben we sterk gepresteerd, en we doen er alles aan om ook in de tweede seizoenshelft een competitieve ploeg op de been te brengen", zo besluit Pinto strijdvaardig.