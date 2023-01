Mulder vraagt duidelijke communicatie van Vandenhaute: "Hier is een troubleshooter van goddelijke dimensies nodig"

De crisis bij Anderlecht is groot, misschien wel het grootst sinds het bestaan van de club. De fans staan op het punt weer te revolteren en er is amper geld om het allemaal op te lossen. Jan Mulder verwacht dan ook een duidelijkere communicatie.

Woensdag kwam er een gesprek met CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer. “Wat in heel dit kluwen over het hoofd wordt gezien is de finesse van goed peoplemanagement. Wouter Vandenhaute had op die bijeenkomst met de fans moeten zijn", zegt hij in HLN. "Als generaal van het leger. Hij beslist, hij had er moeten zijn! Maar Wouter heeft ook een verlegen kantje en dat maakt hem ook wel sympathiek."

"Communicatie is niet bepaald zijn ‘fort’. Zijn persoonlijkheid ga je niet veranderen. Hij heeft het beste voor RSCA, dat weet ik. Maar soms is hij onzichtbaar. Dit lost hij niet zomaar op, hier is een troubleshooter van goddelijke dimensies nodig. Fredberg en Riemer zijn een blauwe maandag bij Anderlecht. Wat moeten die anders zeggen dan dat ze het niet weten? Daar schiet je geen millimeter mee op. Die Denen lijken me wel solide mensen. Maar het zijn ook een beetje ‘Fremdkörpers’, ik had er liever een Belg gezien.”