Na drie jaar treedt Vincent Goemaere bij Cercle Brugge af als voorzitter en bestuurder

Cercle Brugge moet op zoek naar een nieuwe voorzitter en bestuurder.

Vincent Goemaere (50) houdt het na drie jaar voor bekeken bij Cercle Brugge als voorzitter en bestuurder, dat meldt de club zelf op haar website. Goemaere kwam in 2013 bij de club als lid van de Raad van Bestuur.

"Vincent trad toe tot de Raad van Bestuur van Cercle Brugge in 2013, waarbij hij in 2017 een belangrijke rol vervulde in de overname van AS Monaco. In januari 2020 werd hij vervolgens tot Voorzitter benoemd", begint het persbericht.

"Tijdens de sportieve ups en downs van de afgelopen jaren was hij altijd een van de voortrekkers van de kenmerkende 'fighting spirit' van Cercle. De slogan 'never give up' is Vincent dan ook op het lijf geschreven. Vincent en de Raad van Bestuur zijn van mening dat een nieuwe voorzitter nieuwe impulsen kan geven die het succes van Cercle Brugge op lange termijn kunnen garanderen", klinkt het.

"Iedereen bij Cercle Brugge wil Vincent bedanken voor zijn grote inzet en enthousiasme gedurende de afgelopen 10 jaar. De opvolging van Vincent zal later gecommuniceerd worden", wordt het persbericht afgesloten.