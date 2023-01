Wouter Vandenhaute is kritisch voor de eigen jeugdwerking: "Ik denk dat we met Neerpede een aantal stappen moeten zetten"

Wouter Vandenhaute gaf in een interview via de kanalen van Anderlecht een woordje uitleg over de jeugdwerking en is hiervoor kritisch. Er moeten zaken veranderen.

“Als het gaat over Neerpede, moeten we kritisch naar onszelf durven kijken. Ik denk dat we met Neerpede een aantal stappen moeten zetten. Neerpede was 15 jaar geleden ver voor op de meeste academies. Er is fantastisch werk geleverd, en tot op vandaag wordt er zeer goed gewerkt. Maar we moeten ervoor zorgen dat we de voorsprong die we vandaag hebben niet verliezen”, opent Vandenhaute.

“Daarom moeten we dringend een aantal vernieuwingen doen. In de eerste plaats moeten we naar onze infrastructuur kijken, want daar lopen we gewoon achter. Daar moeten we werk van maken en oplossingen voor zoeken, en daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben daar geld voor uitgetrokken”, blikt hij vooruit.

Jean Kindermans zou zijn ontslag hebben gekregen al willen ze hem wel aan boord houden. “Hij is altijd heel belangrijk geweest in het verhaal van Neerpede”, gaf Vandenhaute toe. “Hij is de architect van dat verhaal, en we willen ook graag met Jean verder werken. We hopen dat hij ook deel zal uitmaken van de toekomst. Ik hoop dat in de komende periode Jean en Jesper tot een vernieuwde overeenkomst kunnen komen.”