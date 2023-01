Debat van de week: wie pakt de Croky cup? (en dit zijn uw degradanten!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de degradtiestrijd in de Jupiler Pro League, want die zou wel eens héél spannend kunnen worden. En dat is ook te merken aan de stemmen, want er zijn toch wel mensen die nog wat verrassende dingen zien gebeuren de komende maanden. © Voetbalkrant.com Seraing, Zulte Waregem en Oostende zijn wel uw drie "favorieten" om te gaan degradaren, al lijkt ook KAS Eupen nog zwaar te moeten gaan opletten. Deze week polsen we eens naar hoe u denkt dat het bekeravontuur zal aflopen dit jaar. Nog vier ploegen maken kans op de eindwinst. De halve finales zijn Mechelen - Zulte Waregem en Union - Antwerp. Wie wint de finale van wie? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

