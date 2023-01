Wouter Vandenhaute weerlegt financiële problemen van Anderlecht: "Allerlei berichten die niet kloppen"

De voorbije dagen en weken wordt vooral gewezen op de moeilijke financiële situatie waarin RSC Anderlecht verkeert.

Het gebrek aan financiële middelen bereikte een absoluut dieptepunt met het verhaal dat spelers maaltijden zelf moesten betalen en er geen geld is om de jacuzzi op te warmen.

“Natuurlijk willen en zullen wij ons versterken tijdens deze mercato. Ik wil benadrukken dat wij vandaag een gezonde club zijn. Er zijn weer allerlei berichten verschenen de afgelopen dagen over de belabberde financiële toestand waarin wij ons zouden bevinden, maar dat klopt gewoon niet. Wij hebben onze schulden weggewerkt, we hebben vers kapitaal aangetrokken”, zegt Wouter Vandenhaute.

“En we gaan dat kapitaal op een verstandige manier inzetten. Wij zijn nog altijd geen rijke club, en dus moeten we, wanneer we nieuwe spelers binnenhalen, ook van andere spelers afscheid nemen. Maar dat is het mechanisme waar de meeste clubs in zitten. We gaan er gewoon alles aan doen opdat we zo snel mogelijk die weg naar boven opnieuw kunnen inzetten.”